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Житель Подмосковья хранил боеприпасы в тайнике возле дома

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Житель Подмосковья хранил боеприпасы в тайнике возле дома
Фото: Globallookpress.com

Житель города Апрелевка Наро-Фоминского района был задержан за хранение боеприпасов в тайнике возле дома на улице Парковая. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что в ходе проведения досмотра сотрудники полиции обнаружили 11 пригодных для стрельбы патронов калибра 7,62х39 миллиметров. 48-летний мужчина хранил их незаконно.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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