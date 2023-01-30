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15:50, 30 января 2023
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Врач перечислила самые богатые кальцием доступные продукты

Врач перечислила самые богатые кальцием доступные продукты
Фото: Anita Jankovic / Unsplash

Самые богатые кальцием доступные продукты перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она напомнила, что кроме прочности костей и зубов элемент влияет на нормальную свертываемость крови, работу нервной системы и сокращение мышц и сердца.

«При дефиците кальция пациенты жалуются на спазмы мышц, онемение и покалывание кончиков пальцев, проблемы с аппетитом, аритмию. Наш организм не умеет синтезировать кальций самостоятельно, а нехватка кальция может привести к самым разным проблемам со здоровьем. Очень важно получать этот минерал в достаточных количествах. Самый простой способ — есть богатые кальцием продукты. В том случае, если его будет поступать недостаточно, то организм начнет самостоятельно компенсировать дефицит, забирая кальций из костей, что сделает их менее прочными», — пояснила врач.

Специалист уточнила, что суточная норма кальция составляет 1000-1200 миллиграммов: точная дозировка зависит от пола, возраста и еще ряда факторов. Например, беременным и женщинам в период менопаузы кальций нужен в больших количествах. У пожилых людей потребность в кальции также возрастает, так как с годами костная масса уменьшается, добавила Малиновская.

По ее словам, молочные продукты — молоко, йогурт, сыры, творог — лидеры по содержанию этого минерала. В одном стакане молока может содержаться до трети суточной нормы, причем жирность напитка на количество в нем кальция не влияет.

Этот элемент содержат орехи, сухофрукты, сардины и лососевая рыба, листовые овощи, бобовые, соевое молоко и сыр тофу, кунжут и семена чиа.

Кальция в продуктах растительного происхождения содержится меньше, чем в молочных, уточнила специалист, но биодоступность этого минерала в растительной пище чаще выше, чем в животной. Однако некоторые растения, например, шпинат, могут содержать оксалаты и фитаты — соединения, которые способны связываться с кальцием и мешать его усвоению.

Ранее Малиновская перечислила самые полезные сезонные продукты, помогающие сохранить бодрость и здоровье зимой.

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