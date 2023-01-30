Врач перечислила самые богатые кальцием доступные продукты

«При дефиците кальция пациенты жалуются на спазмы мышц, онемение и покалывание кончиков пальцев, проблемы с аппетитом, аритмию. Наш организм не умеет синтезировать кальций самостоятельно, а нехватка кальция может привести к самым разным проблемам со здоровьем. Очень важно получать этот минерал в достаточных количествах. Самый простой способ — есть богатые кальцием продукты. В том случае, если его будет поступать недостаточно, то организм начнет самостоятельно компенсировать дефицит, забирая кальций из костей, что сделает их менее прочными», — пояснила врач.