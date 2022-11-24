Гастроэнтеролог перечислила богатые магнием популярные продукты

Наиболее богатые магнием популярные продукты питания перечислила «Мосленте» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Гордеева. По ее словам, человеку необязательно прибегать к употреблению БАДов.

«Минеральные вещества поступают в организм с пищей. Почти половина суточной потребности в магнии удовлетворяется за счет хлеба, крупяных изделий, какао, орехов. Богаты магнием семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень», — сказала она.

По ее словам, избыток магния в пище не оказывает отрицательного влияния на здоровый организм. Однако при болезнях печени возможны проявления заторможенности, сонливости, артериальной гипотонии, предупреждает эксперт.

Гордеева уточнила, что некоторым людям без дополнительного приема магния не обойтись — его хронический дефицит нередко отмечается у больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом, эпилепсией, остеопорозом.

«Повышенная потребность в магнии наблюдается в период интенсивного роста и созревания, при тяжелой физической нагрузке, хроническом стрессе, эмоциональном напряжении, недостаточном сне. Нехватка магния возникает также при приеме кофеина, алкоголя и некоторых лекарственных средств, например, мочегонных», — предупредила врач.

Ранее шесть подходящих для правильного питания продуктов, которые могут быть вредны в больших количествах, назвала врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова. В первую очередь желающим похудеть не стоит злоупотреблять авокадо.