Богомолов публично обратился к Собчак в ее день рождения

Режиссер Константин Богомолов публично обратился к своей жене, журналистке Ксении Собчак в ее день рождения. Поздравление он опубликовал в личном Instagram-аккаунте (_ запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_).

«Сегодня день рождения у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов», — написал Богомолов. Он признался в любви к супруге и пожелал ей и дальше встречать этот праздник дома.

5 ноября Собчак исполнилось 42 года. Телеведущая родилась в Санкт-Петербурге.

Ранее Богомолов публично обратился к Собчак в годовщину их свадьбы.