В Подмосковье двое мужчин избили битой боксера с ножом

Конфликт с применением оружия произошел между тремя мужчинами в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом во вторник, 12 апреля , сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, местный житель познакомился возле магазина с мужчиной и позвал его к себе в квартиру, «чтобы поиграть на гитаре». Во время застолья со спиртными напитками гость заявил, что он боксер и напал на хозяина с ножом, взятым на месте.

Мужчина выбежал на улицу в попытке спастись. Его крики услышал сосед и решил помочь. «Боксер» успел ударить хозяина квартиры ножом, после чего сосед потерпевшего обезвредил нападавшего несколькими ударами бейсбольной биты.

После этого местные жители забрали и злоумышленника нож и оставили его лежащим на улице. О дальнейшей судьбе участников конфликта канал не сообщает.

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