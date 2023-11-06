Пьяный боксер избил мужчин и устроил стрельбу в центре Москвы

Пьяный боксер избил посетителей ресторана и устроил стрельбу в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, спортсмен, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил двоих мужчин, после чего несколько раз выстрелил из пистолета в сторону пострадавших и еще двоих людей, находившихся по близости.

Сообщается, что трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, еще одному диагностировали перелом костей носа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как отмечает Telegram-канал «112», инцидент произошел у ресторана-пивоварни Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной.

Ранее житель Подмосковья устроил стрельбу в подъезде дома и ранил девушку.