Гастроэнтеролог назвала способы облегчить боль в желудке

Способы облегчить неострую боль в желудке назвала в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети семейных клиник «Неболит» Оксана Теплухина.

«Нередко пациенты прибегают к народным средствам, которые помогают облегчить симптомы. Например, снизить дискомфорт в животе могут мятный чай или грелка. Также принимают настой ромашки или семян льна, как обволакивающее средство, снимающее боль», — рассказала специалист.

Врач подчеркнула, что народные методы могут лишь временно облегчить симптомы. Необходимо комплексное лечение, его назначает врач по результатам медицинского осмотра, лабораторных анализов, а также инструментальных исследований, включающих гастрофиброскопию или УЗИ брюшной полости.

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