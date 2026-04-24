Более 240 мигрантов доставили в полицию в Москве

В рамках оперативно-профилактических мероприятий на юго-востоке Москвы в территориальные подразделения УВД доставили 241 иностранного гражданина. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

В отношении мигрантов составили 226 административных материалов, из них 47 — по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ с наложением штрафа).

В отношении 34 иностранцев составлены протоколы по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (с назначением административного выдворения), 15 — по статье 19.27 (нарушение правил миграционного учета), 2 — по статье 18.10 (осуществление трудовой деятельности без разрешения), 2 — по статье 20.25, еще 2 — по статье 20.20, 1 — по статье 20.1 КоАП РФ.

В ведомстве отметили, что по линии Госавтоинспекции оформлено 121 нарушение. Материалы направлены в суд или территориальные органы МВД.

Также в ходе рейда полицейские раскрыли четыре преступления, совершенные иностранными гражданами. Речь идет о незаконном обороте наркотических средств, неправомерном завладении транспортным средством, даче взятки, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Сотрудники правоохранительных органов проверили более 350 квартир, 100 объектов торговли, 7 предприятий общественного питания, 5 автосервисов, автомойку, автостоянку, 10 транспортно-пересадочных узлов, 574 единицы автотранспорта.

Ранее сообщалось, что Департамент городского имущества Москвы активизировал борьбу с хостелами в домах.