В Москве стали чаще выявлять болезнь Лайма после укуса клеща

В Московском регионе врачи в два раза чаще стали выявлять болезнь Лайма или клещевой боррелиоз у пациентов. Об этом свидетельствует проведенный РИА Новости анализ данных Роспотребнадзора.

Так, в 2010 году в столице зарегистрировали почти 500 случаев заболевания, тогда как в 2021-м количество выявленных пациентов с боррелиозом составило 1050 человек. При этом уточняется, что большинство случаев заражения — завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.

При этом у десяти процентов зараженных антитела не вырабатываются вообще. Болезнь Лайма лечится антибиотиками. Но при несвоевременной терапии может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень, сердце, отметила заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра имени Чумакова РАН Надежда Колясникова.

Ранее ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что основными симптомами болезни Лайма являются повышение температуры и общий инфекционный синдром.