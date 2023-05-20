Светлана Бондарчук раскрыла свою норму алкоголя за вечер

Свою норму алкоголя за вечер раскрыла в личном Telegram-канале известная российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук. В ответ на вопрос подписчика она заявила о готовности выпить бутылку шампанского за раз.

«Сколько алкоголя вы можете выпить за вечер?» — поинтересовался фолловер у знаменитости. «Смотря какого. Давайте уточним. Если это шампанское, то легко могу выпить бутылку. Если это коктейль "Негрони", то от пары бокалов мне будет весело, а к третьему уже будет вопрос. Но в целом я крепкая», — рассказала модель.

Ранее 54-летняя Бондарчук опубликовала фото в прозрачном платье и восхитила пользователей сети.