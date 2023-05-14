54-летняя Светлана Бондарчук показала ноги в мини-платье и восхитила подписчиков

Фотографии в черном мини-платье в ванне опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук. Модель продемонстрировала подписчикам длинные ноги.

«Ну, хороша! Хотелось бы придраться, но…», «Какая вы невероятная», «Богиня», «Невероятно прекрасны», «Просто огонь огненный. Как бы каламбурно не звучало», — прокомментировали публикацию юзеры.

Ранее 55-летняя актриса Алика Смехова опубликовала фото без одежды. Артистка позировала обнаженной в купели, прикрывшись ветвями хвойного дерева.