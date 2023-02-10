54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала видео в коротком платье
Видео в коротком платье опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук. В качестве фона в ролике звучит песня «Кошки» группы «Браво».
«Красавица!», «Шикарная», «Роскошь», «Огонь», «Класс», «Главный способ отлично выглядеть — это следить за весом. Смотрю и убеждаюсь», — отреагировали на увиденное фолловеры знаменитой москвички.
Несколько человек заметили, что Бондарчук выбрала наряд не по возрасту. Одна из подписчиц осудила ее за «слишком суровое взрослое лицо», не подходящее к «детскому платью». «Она, может, и не молодая, но современная, стильная, ухоженная и красивая», — возразил им участник дискуссии.
Ранее фоторгафия Бондарчук в мини восхитила поклонников. Многие обратили внимание на красоту длинных ног телеведущей.