54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике

Сделанное на Алтае фото в купальнике опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

«Алтай, я влюбилась в тебя!» — написала она. Знаменитость провела шесть дней в сибирской республике в компании супруга Сергея Харченко и друзей.

«Света, какая вы красотка! Восхищаюсь вашей энергетикой, энтузиазмом и… инфантильностью. Ее совсем капелька, но она вам больше шарма придает», «Пальчики на ножках очень красивые», «Счастливый человек выглядит именно так. Молодая, красивая, как всегда стильная и позитивная», — отреагировали на публикацию юзеры. Многие признались, что тоже очень любят отдыхать на Алтае.

Ранее ноги Бондарчук восхитили пользователей сети.