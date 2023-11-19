54-летняя Светлана Бондарчук в платье с глубоким декольте восхитила россиян

Фигуру в облегающем платье показала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

На опубликованных фото и видео она позирует в блестящем черном платье в пол с глубоким декольте, прозрачным подолом, разрезом от бедра и голой спиной.

Увиденное восхитило большинство пользователей сети. «Загляденье! Вы невероятная! Я беру с таких женщин пример», «Какая красивая! У вас шикарный вкус», «Какое роскошное платье!», «Сногсшибательно», — написали они в комментариях.

Однако нашлись и те, кто посоветовал Бондарчук не носить вещи с декольте, потому что они ей не идут.

Ранее муж Бондарчук показал ее естественную красоту.