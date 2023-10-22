43-летняя Боня показала фигуру без фотошопа

Фигуру без фотошопа показала 43-летняя телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда снялась в обтягивающем платье на мальдивском пляже.

На фото Боня стоит в белом платье на бретельках, позируя спиной к камере у накрытого на двоих столика у океана.

Подписчики заметили, что звезда опубликовала несколько фото, на большинстве из которых у нее узкая талия и широкие бедра. Фолловеры предположили, что кадр без фотошопа Боня выложила случайно. «Это прикол», «Попахивает полным неприятием себя», «Найди пять отличий на фото», «Зачем уменьшать себе талию?» — отреагировали на увиденное пользователи сети.

Ранее Боня показала лицо до и после блефаропластики.