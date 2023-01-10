Боня выложила фото без макияжа во время горной болезни

На плохое самочувствие во время восхождения на гору пожаловалась блогер и телеведущая Виктория Боня. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что поднялась на высоту более четырех тысяч метров в Чили.

Ведущая рассказала, что у нее началась горная болезнь, поэтому она решила спускаться обратно. «Это я сегодня утром. Чтобы было понятно, насколько хреново. Думаю: ну нафига ты поперлась в горы», — подписала Боня селфи, сделанное в палатке. На фото она запечатлена без макияжа, с опухшим лицом и синяками под глазами.

Позднее звезда выложила сторис, где сообщила, что начала спуск. «Высота уже 3900. Минус 450 метров, уже немного легче», — отметила Боня.

Ранее Боня жаловалась на горную болезнь во время путешествия в Гималаи. «Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи», — описала пребывание в горах звезда.