Боня раскритиковала внешность экс-возлюбленной Тимати

Внешность экс-возлюбленной рэпера Тимати модели Алены Шишковой раскритиковала телеведущая Виктория Боня в своем Telegram-канале. По ее словам, бывшая девушка артиста увлеклась уколами гиалуроновой кислоты и заполучила «тяжелое одутловатое лицо».

«Я сказала это не для того, чтобы обидеть, а, наоборот, чтобы девочки задумались, какие могут быть последствия. Алена, напиши мне, я скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили», — заявила ведущая.

Некоторые комментаторы сочли замечания Бони бестактными. «Как некрасиво с вашей стороны, Виктория, обсуждать внешность другого человека», «Cтоит ли приводить примеры с переходом на личности?» — написали фолловеры. На это телеведущая ответила, что своим постом хотела предостеречь девушек от необдуманных процедур.

Ранее Шишкова сообщила, что хочет убрать импланты из груди. «Хочу вернуть "первозданный" вид. Не завтра, но уже думаю об этом», — призналась она.