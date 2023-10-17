Виктория Боня раскрыла размер своих ежемесячных трат

Размер своих ежемесячных трат раскрыла в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер и телеведущая Виктория Боня. Она призналась, что эта сумма составляет около 10 миллионов рублей и высмеяла предположения о том, что ее обеспечивает «папик».

«Когда ты зарабатываешь миллионы долларов сама, я не знаю, сколько папик должен предложить, и какой это должен быть папик, чтобы ты еще кого-то развлекала. Конечно, я понимаю, что многих раздражает самостоятельность, когда у людей есть деньги. Но, если вы будете мыслить таким образом , что только папик может решить вашу судьбу, именно так и будет в вашей жизни», — сказала знаменитость.

По словам Бони, после расставания с первым мужчиной, который ее полностью обеспечивал, она поставила цель стать самостоятельной и независимой. Далее она раскрыла свои траты за три месяца. В июне она потратила только с карты российского банка порядка 6,4 миллиона рублей, в июле — девять миллионов рублей, а в августе — около 16,7 миллиона рублей. Она также уточнила, что летом она сняла с той же карты около 300 тысяч долларов, из которых 250 тысяч отдала за операцию.

Ранее Виктория Боня сравнила себя после операции с куклой Билли из «Пилы».