Мясников поделился советами по борьбе с зависимостью от гаджетов

Советами по борьбе с зависимостью от гаджетов поделился в своей программе врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь доктор рекомендовал ограничить пользование телефоном до нескольких функций. Также он призвал анализировать полученную в гаджетах информацию и полагаться на свои знания, а не искать помощи в устройствах, «чтобы они не заменяли вам ваш мозг».

Мясников напомнил, что постоянное использование гаджетов негативно воздействует на здоровье. Например, могут измениться осанка, появиться сколиоз, развиться близорукость и астигматизм, резко усилиться головная боль и увеличиться риск онкологических заболеваний от микроволнового излучения.

Ранее Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли.