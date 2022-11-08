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19:09, 08 ноября 2022
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Гагарина вспомнила о борьбе с паническими атаками

Гагарина вспомнила о борьбе с паническими атаками
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О борьбе с паническими атаками вспомнила на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Полина Гагарина.

«У меня были панические атаки на протяжении четырех лет. Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые это переживают сейчас. Хочу вас поддержать тем, чтобы вы были абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Я точно знаю», — ответила знаменитость на вопрос подписчиков.

Ранее психотерапевт дал инструкцию по избавлению от панической атаки. По рекомендации специалиста, ощутившему паническую атаку человеку следует принять удобную позу, начать следить за своим дыханием и постараться переключить внимание.

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