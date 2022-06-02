Австралийская певица назвала способ борьбы с травмой от насилия

Способы справиться с травмой назвала «Мосленте» жительница Москвы, австралийская певица Перукуа. Она рассказала, что стала жертвой насилия в 18 лет.

«Этот опыт, это насилие запечатывается у женщины в теле. Пока это не выйдет из тела, из тканей, из клеток, все остальное просто бессмысленно. Можно сказать, что это лечение болезней методом наклейки пластыря», — сказала собеседница «Мосленты».

Перукуа вспомнила, что в то время психологическая помощь не была достаточно развита, да и средств на походы к специалисту не хватало. Тогда она стала ходить в лес и пытаться честно, без присутствия посторонних людей переживать этот болезненный опыт. Сначала она плакала, а затем начала подключать голос.

«Сейчас мне 52 года, и могу с уверенностью сказать, что у меня получилось справиться с этой травмой. Я прошла этот путь самостоятельно и потратила около года на то, чтобы окончательно исцелить себя», — сказала она.

Ранее в Москве педофил надругался над ребенком и избил его мать. Подозреваемый остался на непродолжительное время с ребенком своей сожительницы и «совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении него».