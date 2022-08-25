Дана Борисова показала фигуру после липосакции

Фигуру в купальнике серебряно-голубого цвета показала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная российская телеведущая и блогер Дана Борисова. Она сообщила, что в этом году сделала две операции по липосакции.

«На 70 процентов я довольна, остальные 30 — лучше бы все оставалось, как было», — написала блогер об ощущениях после процедуры.

По словам Борисовой, в места, откуда была удалена жировая прослойка, объемы не возвращаются, однако нетронутые зоны — лицо, плечи и зона декольте — «пухнут на глазах».

«Как говорится, пойдет для сельской местности», «Мне кажется, на животе очень много неровностей и живот будто покрыт буграми», «Все же, как ни крути, лучший способ — не жрать! Даночка, спасибо за честность», — прокомментировали юзеры.

Ранее Борисова призналась в наличии психического расстройства. Телезвезда уточнила, что не занимается самолечением: ее болезнь ведут два опытных психиатра-нарколога.