Бородина сообщила о планах родить после 40 лет

О планах родить после 40 лет и стать мамой в третий раз сообщила на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая Ксения Бородина.

«У меня близкая подруга в положении в 45 лет! Плюс я бы тоже еще родила. Это точно будет в возрасте за 40», — ответила она на вопрос подписчицы, не поздно ли рожать в 42 года.

Ранее Оксана Самойлова призналась в «привычке» беременеть каждые три года. По ее словам, сейчас она впервые за долгое время не находится в ожидании ребенка в этот срок.