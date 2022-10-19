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21:26, 19 октября 2022
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Бородина сообщила о планах родить после 40 лет

Бородина сообщила о планах родить после 40 лет
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О планах родить после 40 лет и стать мамой в третий раз сообщила на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая Ксения Бородина.

«У меня близкая подруга в положении в 45 лет! Плюс я бы тоже еще родила. Это точно будет в возрасте за 40», — ответила она на вопрос подписчицы, не поздно ли рожать в 42 года.

Ранее Оксана Самойлова призналась в «привычке» беременеть каждые три года. По ее словам, сейчас она впервые за долгое время не находится в ожидании ребенка в этот срок.

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