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17:48, 11 ноября 2022
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Ксения Бородина опубликовала фото без фильтров

Ксения Бородина опубликовала фото без фильтров
Фото: @borodylia

Фото без фильтров опубликовала телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Звезда выложила снимок, на котором, по ее словам, нет ретуши.

«Все, как вы любите, — без фильтра. Хотя сто раз говорила: на телеке фильтра нет!» — подписала фотографию из гримерной комнаты телеведущая.

На селфи волосы Бородиной собраны в два пучка. Мнения подписчиков по поводу прически знаменитости разделились. Кто-то отметил, что «прикольные рожки» молодят телеведущую, а кто-то заявил, что они выглядят нелепо.

Ранее лицо без фильтров продемонстрировала 42-летняя телеведущая Виктория Боня. Звезда заявила, что в России существует культ молодости, который она не поддерживает.

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