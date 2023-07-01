Ксения Бородина раскрыла свой способ справиться с хейтом

Свой способ справиться с хейтом раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Ксения Бородина. Она заявила об отсутствии реакции на хейт.

«Мне кажется, его и не осталось в моей жизни. Нет, может, где-то это и есть, но я убрала все источники раздражителей, ничего не читаю. Иногда меня где-то отмечают, но я не реагирую», — рассказала она.

Бородина подчеркнула, что с ее обостренным чувством справедливости сделать это было непросто.

«Но я просто поняла: чем меньше энергии туда отдаешь, тем больше позитива получаешь. Когда у тебя все хорошо, когда ты доволен своей жизнью, тебе и дела нет до хейтеров», — заявила она.

Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала хейтеров и назвала их увечными.