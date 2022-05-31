Биолог предупредила об опасности задержки с уничтожением борщевика

Об опасности задержки с избавлением от борщевика предупредила старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, кандидат биологических наук Лилия Шипилина. В интервью радио Sputnik она посоветовала уничтожать сорняк в мае-июне, пока он еще невелик.

«Сейчас это еще ростки. Но вскоре с каждым новым днем выкопать растение будет все сложнее. Не уничтоженный вовремя борщевик превращается в гиганта: его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров. После этого далеко не каждый дачник сможет подойти к нему близко», — объяснила биолог.

Если пропустить максимально подходящее время для избавления от ядовитого сорняка, победить его позднее, когда появится стебель с цветком, будет сложно. «Одно растение в среднем может дать от семи до 22 тысяч семян. И каждое из них может прорасти и тоже стать гигантом», — сказала она. Специалист рассказала, что борщевик неспроста считается опасным растением. В его соке содержатся фуранокумарины, оставляющие страшные ожоги при попадании на кожу человека. «Чтобы избежать травм, выкапывать борщевик нужно в защитном костюме», — напомнила Шипилина.

Ранее кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Оксана Белова перечислила порядок действий после укуса клеща.