Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

По имеющейся информации, на борту воздушного судна. у двухнедельного младенца резко ухудшилось состояние, и он перестал дышать. Врачей в салоне не было, поэтому бортпроводники решили действовать самостоятельно и выполнили ребенку сердечно-легочную реанимацию.

В результате младенец смог дышать самостоятельно. После посадки в аэропорту Сочи, ребенка передали врачам и те экстренно доставили его в больницу.

Ранее летевший в Москву самолет экстренно сел в Ташкенте из-за больной пассажирки.