09:31, 30 августа 2023
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Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти
Бортпроводники рейса Москва — Сочи сделали ребенку сердечно-легочную реанимацию.
Фото: Jürg Gutknecht / Unsplash
Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».
По имеющейся информации, на борту воздушного судна. у двухнедельного младенца резко ухудшилось состояние, и он перестал дышать. Врачей в салоне не было, поэтому бортпроводники решили действовать самостоятельно и выполнили ребенку сердечно-легочную реанимацию.
В результате младенец смог дышать самостоятельно. После посадки в аэропорту Сочи, ребенка передали врачам и те экстренно доставили его в больницу.
Ранее летевший в Москву самолет экстренно сел в Ташкенте из-за больной пассажирки.