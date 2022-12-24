Найк Борзов назвал отличительное качество москвичей

Отличительное качество москвичей от жителей других городов назвал в интервью «Москвич Mag» советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен Найк Борзов.

«Спешат», — лаконично ответил он на вопрос издания. По мнению артиста, городу и его жителям не хватает душевности.

Он добавил, что саму Москву от других мировых столиц отличает то, что она действительно никогда не спит. Музыкант сказал, что ему хотелось бы многое здесь изменить, но «это не толерантные изменения».

Ранее Борзов высказался о ценностях русского народа. По его мнению, стремлений и ценностей у большинства жителей России вовсе нет. «Они [россияне] думают только о выживании», — заявил артист.