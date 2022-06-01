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Ботаник посоветовал отказаться от дорогих покупок при создании домашнего огорода

Ботаник посоветовал отказаться от дорогих покупок при создании домашнего огорода
Фото: Anastasia Shuraeva / Pexels

Отказаться от дорогих покупок при создании домашнего огорода в беседе с «Мослентой» посоветовал специалист по уходу за комнатными растениями, сотрудник Государственного Ботанического сада Академии наук Александр Барне.

«Многие думают, что огород на балконе — это сложно и дорого. По незнанию люди скупают специальные грунты, фитолампы с «марганцовочным» светом, «чудодейственные» удобрения, «умные» контейнеры, системы полива, которые управляются со смартфона…» — поделился ботаник. Специалист подчеркнул, что на самом деле достаточно один раз купить мешок низинного торфа и добыть некоторое количество крупного речного песка.

По его рекомендациям, нужно смешать торф и песок в пропорции два к одному, чтобы получить подходящий для большинства растений грунт. «Поместите его в любой контейнер — хоть в старый горшок, хоть в баночку из-под йогурта, и посадите туда рассаду», — сказал Барне.

Ботаник уверяет, что качество контейнера не имеет значения. «Вы наверняка видели в общественных пространствах деревья, растущие в мусорных ведрах или банках из-под краски», — заметил он. А вот качество грунта может быть принципиально важным, подчеркнул собеседник «Мосленты». Он уточнил, что торф и песок обойдутся в копейки, но хватит их очень надолго.

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