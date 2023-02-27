58-летний российский режиссер Эдуард Бояков стал отцом в шестой раз

В шестой раз стал отцом известный 58-летний российский режиссер и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Эдуард Бояков. О пополнении в семье он рассказал в YouTube-шоу ведущего Вячеслава Манучарова.

«Я безмерно счастлив, что в моей жизни есть жена. Мы живем в венчанном браке. Нашему ребенку вот сейчас исполняется 40 дней. Завтра крестины. Это нечеловеческое счастье, к которому приводит не какой-то расчет», — рассказал Бояков.

Матерью шестого ребенка Боякова, имя и пол которого пока неизвестны, стала его вторая супруга Людмила, с которой он познакомился в 2011 году. Чета воспитывает дочь Анну и сыновей Захара и Савву. У режиссера есть две дочери от первого брака.

Ранее в ноябре 2021 года стало известно, что Бояков покинул пост руководителя МХАТ имени Горького. Он рассказал, что написал заявление об увольнении по просьбе нового действующего гендиректора Владимира Кехмана.