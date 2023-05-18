Врач назвал действенный способ бросить курить
Психиатр Назарьев заявил о невозможности бросить курить без осознанного желания.
Действенный способ бросить курить назвал «Мосленте» врач-психиатр, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Николай Назарьев. Он заявил о невозможности избавиться от никотиновой зависимости без осознанного желания.
«В этом вопросе главное — желание и сила воли. Можно применять любые средства, действия, но без конкретной установки на отказ от курения они окажутся бесполезными», — подчеркнул специалист.
Нужно сказать себе: «Я бросаю курить». И осознать свое решение. Очень важно именно осознание этого
Николай Назарьев
Собеседник «Мосленты» уверен: ежедневное уменьшение количества выкуренных сигарет хотя бы на одну не приведет к окончательному избавлению от вредной привычки. Как не приведут к этому таблетки, книги, гипнозы и прочие распространенные методы.
«Без личного желания все они — ничто. Однако если желание есть, то они могут оказать содействие», — сказал Назарьев.
Врач напомнил об опасных последствиях курения, среди которых заболевания легких и горла, сердечно-сосудистой системы (инсульты и инфаркты, ишемическая болезнь сердца), онкологические заболевания.
«Все знают об этом. Но принять решение курить или не курить каждый должен самостоятельно», — заключил специалист.
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