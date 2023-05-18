Врач назвал действенный способ бросить курить

Собеседник «Мосленты» уверен: ежедневное уменьшение количества выкуренных сигарет хотя бы на одну не приведет к окончательному избавлению от вредной привычки. Как не приведут к этому таблетки, книги, гипнозы и прочие распространенные методы.

«Без личного желания все они — ничто. Однако если желание есть, то они могут оказать содействие», — сказал Назарьев.

Врач напомнил об опасных последствиях курения, среди которых заболевания легких и горла, сердечно-сосудистой системы (инсульты и инфаркты, ишемическая болезнь сердца), онкологические заболевания.

«Все знают об этом. Но принять решение курить или не курить каждый должен самостоятельно», — заключил специалист.

Ранее пять простых, но важных советов по сохранению здоровья и активности с возрастом дала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.