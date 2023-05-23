Буддисты попросили Путина построить храм в Москве

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой в содействии постройки храма в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 23 мая, Путин наградил Хандито Хамбо ламу Аюшеева орденом Почета в Кремле. «260 лет мы живем вместе. Надеюсь, что мы заслужили возможность построить в Москве буддийский храм, как в Санкт-Петербурге. Очень надеюсь на ваше попечительство», — заявил Аюшеев.

Ранее самые современные храмы Москвы перечислил протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. По его словам, это храм Троицы в Хохлах, а также храм Космы и Дамиана напротив московской мэрии, где кормят бездомных.