В Минпромторге высказались о будущем IKEA и Zara в России

О будущем сети магазинов IKEA в России высказался заместитель Минпромторга России Виктор Евтухов. Его слова цитирует ТАСС.

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать [торговые точки в России], поэтому рано что-то говорить на эту тему», — заявил Евтухов.

Кроме того, спикер оценил возможность возвращения бренда Zara на российский рынок. «Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», — сообщил Евтухов.

Представитель ведомства подчеркнул, что поддержка отечественных производителей не накладывает ограничений на работу зарубежных брендов. «Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде — и китайские, и индийские производители, и турецкие. Все они всегда были представлены на нашем рынке и продолжат составлять конкурентную среду», — заключил Евтухов.

Ранее холдинг Ingka Group, владеющий сетями IKEA и МЕГА, оценил возможность возвращения в Россию.