Флорист рассказала о необычных букетах для мужчин к 23 февраля

О необычных букетах для мужчин к 23 февраля рассказала РИАМО флорист Ксана Тайлер. Многие композиции к этому празднику, по ее словам, составляются вовсе не из цветов.

«Конечно, в День защитника Отечества мужчинам цветов дарят меньше, чем женщинам на 8 Марта, но все равно цветы в подарок мужчинам приобретают», — отметила она.

Чаще всего в этот день покупают цветы в темных тонах, экзотические — например, протею красную, зеленые гвоздики, пионовидные розы ред монстр, поделилась Тайлер.

«Неизменной классикой уже несколько лет подряд являются букеты из еды, которые тоже можно заказать в некоторых цветочных магазинах. Чаще всего их просят сделать из сыра, колбасы, алкоголя и даже вареных раков», — заявила флорист.

Мужчинам в возрасте нередко дарят букеты с алкоголем, а «защитникам» более молодого возраста могут составить шуточный букет из носков, рассказала эксперт.

Ранее идею алкогольных подарков на 23 февраля оценил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.