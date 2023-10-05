54-летняя Татьяна Буланова удивила поклонников лицом без макияжа

Архивный снимок певицы 54-летней певица Татьяны Булановой без макияжа опубликовали в Telegram-канале «Татьяна Буланова Fan Official».

На фото Буланова позирует за столом с видом на лес. Певица одета в черную кофту, ее волосы не уложены. Несмотря на отсутствие мейкапа, на лице артистки применен сглаживающий фильтр.

Поклонники не узнали звезду без косметики. «Это Татьяна Буланова?», «Капец, без макияжа на себя не похожа», «Совсем не похожа, но все равно красотка», — написали комментаторы.

Ранее лицо без макияжа показала 40-летняя певица Алсу.