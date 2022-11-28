Известная модель призналась в многолетнем буллинге

В многолетнем буллинге призналась в личном Telegram-канале известная модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«Буллинг… С ним я сталкивалась с самого детства. Внешние признаки, поведение, в школе могли буллить даже за хорошую успеваемость. Преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», — написала знаменитость.

Модель отметила, что и по сей день сталкивается с травлей, но в больших масштабах — от сотен до тысяч людей ежедневно. Это происходит в интернете (кибербуллинг) и, по словам Решетовой, уже ее не волнует. Однако, до того, как ей удалось «принять и полюбить себя на 100 процентов», было долгое восстановление, призналась модель.

Ранее были раскрыты признаки травли ребенка в школе: спад интереса к учебе, нарушения сна, тревожность и нежелание идти в школу, жалобы ребенка на плохое самочувствие, резко улучшающееся, если он остается дома.