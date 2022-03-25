Россиянам назвали условия для стабилизации ситуации с офисной бумагой

Руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова в беседе с «МК» назвала условие для стабилизации ситуации с офисной бумагой в России.

Эксперт считает, что нормализация возможна в случае, когда будут налажены поставки хлората натрия. По ее словам, в данный момент российские производители бумаги массово столкнулись с дефицитом реагентов. Известно, что большую их часть для производителей в России поставлял финский производитель Kemira.

«Ситуация стабилизируется в тот момент, когда возобновятся поставки хлората натрия из других государств или будут внесены изменения в процесс производства, использование других отбеливателей», — резюмировала Можарова.

Ранее россияне вспомнили о богатом выборе на прилавке столичного универсама.