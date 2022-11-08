Бузова обратилась к хейтерам после появившейся информации о ее новых отношениях

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова обратилась к хейтерам по поводу появившейся информации о ее романтических отношениях с новым мужчиной. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) она посоветовала верить лишь тому, о чем она сама рассказывает в соцсетях.

«Вот так и живем. Один недослышал, второй недовидел, третий недопонял, четвертый досочинял… Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и особенно моим антифанам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе будем делать мир добрее, без сплетен и домыслов!» — написала она.

В комментариях многие поклонники поддержали артистку, однако нашлись и те, кто уличил саму Бузову во лжи.

«Так от тебя самой столько вранья услышали. Про бывшего мужа, про Даву и про многое другое. Грош цена!», «Все правильно написано, но, к сожалению, это обратная сторона твоей популярности», «Я вообще ничему и никому не верю, только своим ушам и глазам», — прокомментировали юзеры.

Ранее телеведущую заметили на отдыхе с мужчиной. Предположительно, спутник Бузовой женат.