Бузова показала лицо без косметики и фильтров

Лицо без косметики и фильтров показала в истории на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая, певица, блогер Ольга Бузова.

«Ну и для моих любимых хейтеров, которые любят меня без макияжа. Кто там любитель сторис без фильтров? Все хорошо и без фильтров, ребят!» — прокомментировала публикацию знаменитость.

Она сняла видео-селфи в зеркале на лестничной клетке. На лице актрисы действительно нет макияжа, волосы распущены. В ролике Бузова одета в черную косуху, бежевый спортивный костюм и кроссовки.

Ранее пользователи сети заметили изменения во внешности Ольги Бузовой. По их мнению, певица сильно постарела.