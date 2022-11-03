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19:07, 03 ноября 2022
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Бузова показала лицо без косметики и фильтров

Бузова показала лицо без косметики и фильтров
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лицо без косметики и фильтров показала в истории на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая, певица, блогер Ольга Бузова.

«Ну и для моих любимых хейтеров, которые любят меня без макияжа. Кто там любитель сторис без фильтров? Все хорошо и без фильтров, ребят!» — прокомментировала публикацию знаменитость.

Она сняла видео-селфи в зеркале на лестничной клетке. На лице актрисы действительно нет макияжа, волосы распущены. В ролике Бузова одета в черную косуху, бежевый спортивный костюм и кроссовки.

Ранее пользователи сети заметили изменения во внешности Ольги Бузовой. По их мнению, певица сильно постарела.

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