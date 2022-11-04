Бузова показала лицо без макияжа и накладных ресниц

Лицо без косметики показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. В сторис она опубликовала видео, на котором едет в машине в столичный аэропорт Внуково.

«Выходить из дома, когда темно, — так себе удовольствие. Особенно тяжело, когда глаза открываешь в пять утра, а за окном темнота. Но приятно во всем этом то, что я еду в аэропорт», — поделилась Бузова.