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21:01, 04 ноября 2022
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Бузова показала лицо без макияжа и накладных ресниц

Бузова показала лицо без макияжа и накладных ресниц
Кадр: @buzova86

Лицо без косметики показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. В сторис она опубликовала видео, на котором едет в машине в столичный аэропорт Внуково.

«Выходить из дома, когда темно, — так себе удовольствие. Особенно тяжело, когда глаза открываешь в пять утра, а за окном темнота. Но приятно во всем этом то, что я еду в аэропорт», — поделилась Бузова.

Певица рассказала, что накануне попросила своего гримера не рисовать ей стрелки, чтобы она смогла аккуратно смыть макияж перед сном и сохранить накладные ресницы. «Я не наращиваю давно уже. На съемки клею пучочки, мне они очень нравятся, получается более естественный взгляд», — объяснила она.

«Я хранила эти ресницы, аккуратно смыла макияж, аккуратно легла на подушку — ресницами к потолку… А с утра проснулась и первым делом протерла глаза кулаками…» — продолжила Бузова. Когда звезда вспомнила про ресницы, было поздно — накладные пучки разъехались по ее лицу в разные стороны.

Ранее образ Бузовой восхитил пользователей. Артистка опубликовала в сети фотографию в коротком черном топе на одно плечо и черной юбке с разрезом от бедра.

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