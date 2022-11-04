Бузова показала лицо без макияжа и накладных ресниц
Лицо без косметики показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. В сторис она опубликовала видео, на котором едет в машине в столичный аэропорт Внуково.
«Выходить из дома, когда темно, — так себе удовольствие. Особенно тяжело, когда глаза открываешь в пять утра, а за окном темнота. Но приятно во всем этом то, что я еду в аэропорт», — поделилась Бузова.
Певица рассказала, что накануне попросила своего гримера не рисовать ей стрелки, чтобы она смогла аккуратно смыть макияж перед сном и сохранить накладные ресницы. «Я не наращиваю давно уже. На съемки клею пучочки, мне они очень нравятся, получается более естественный взгляд», — объяснила она.
«Я хранила эти ресницы, аккуратно смыла макияж, аккуратно легла на подушку — ресницами к потолку… А с утра проснулась и первым делом протерла глаза кулаками…» — продолжила Бузова. Когда звезда вспомнила про ресницы, было поздно — накладные пучки разъехались по ее лицу в разные стороны.
Ранее образ Бузовой восхитил пользователей. Артистка опубликовала в сети фотографию в коротком черном топе на одно плечо и черной юбке с разрезом от бедра.