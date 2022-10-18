Бузова поделилась подробностями изучения четвертого иностранного языка

Подробностями изучения четвертого иностранного языка поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сестра певицы Ольги Бузовой Анна. Она рассказала, что ей сложно дается турецкий.

«Я сегодня с утра час учила турецкий язык. Причем если английский у меня есть, немецкий у меня есть, испанский тоже есть (могу по крайней мере поздороваться и пообщаться на бытовые темы), то турецкий мне дается пипец как сложно. Мне реально приходится зазубривать слова», — рассказала Бузова.

Сестра артистки заявила, что турецкий не похож на языки, которые она изучала до этого. Сейчас, по ее словам, она может посчитать на нем до десяти, поздороваться, представиться и спросить, как дела.

Ранее Бузова сравнила Москву и Стамбул. Она отметила, что турецкий мегаполис и российская столица очень похожи темпом жизни.