Люди
04:20, 17 сентября 2022
1 мин.

Водонаева отреагировала на покупку Бузовой коттеджа в Сочи

Водонаева отреагировала на покупку Бузовой коттеджа в Сочи
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на сообщения СМИ о покупке певицей Ольгой Бузовой коттеджа за 35 миллионов рублей в городе Сочи. В своем Telegram-канале она похвалила артистку.

«Буз молодец. Уважаю самостоятельных женщин», — написала журналистка. Она отметила, что ее собственная 70-метровая квартира в центре Москвы стоит столько же. «Не хвастовства ради сообщаю, а просто сравнение цен в районе Хамовники со всей остальной Россией», — добавила Водонаева.

По данным некоторых источников, Бузова приобрела особняк в коттеджном поселке бизнес-класса с небольшим бассейном и зоной для барбекю. Из дома певицы открывается вид на горы Красной Поляны.

Ранее Водонаева показала ремонт в новой квартире в Москве. Подписчики сравнили жилье звезды с домом семейки Аддамс из культовой черной комедии.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.