Водонаева отреагировала на покупку Бузовой коттеджа в Сочи

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на сообщения СМИ о покупке певицей Ольгой Бузовой коттеджа за 35 миллионов рублей в городе Сочи. В своем Telegram-канале она похвалила артистку.

«Буз молодец. Уважаю самостоятельных женщин», — написала журналистка. Она отметила, что ее собственная 70-метровая квартира в центре Москвы стоит столько же. «Не хвастовства ради сообщаю, а просто сравнение цен в районе Хамовники со всей остальной Россией», — добавила Водонаева.

По данным некоторых источников, Бузова приобрела особняк в коттеджном поселке бизнес-класса с небольшим бассейном и зоной для барбекю. Из дома певицы открывается вид на горы Красной Поляны.

Ранее Водонаева показала ремонт в новой квартире в Москве. Подписчики сравнили жилье звезды с домом семейки Аддамс из культовой черной комедии.