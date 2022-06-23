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Бузова назвала идеального отца для своих детей

Бузова назвала идеального отца для своих детей
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Идеального отца для своих детей назвала в сторис на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица, телеведущая, блогер Ольга Бузова. По ее словам, им мог бы стать Джерард Батлер.

«Он прекрасен! И холост... насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Обещаю, что ему уж я отвечу в Директ», — написала певица.

Разговор об «идеальном отце» состоялся в рубрике «Вопрос-ответ». Бузова заявила, что готова к рождению детей и хочет сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам суррогатного материнства. После такого откровения подписчики поинтересовались, кому из голливудских актеров Ольга дала бы шанс.

Ранее Бузова назвала критерии идеального мужчины. Одним из ключевых требований к будущему бойфренду звезда назвала отсутствие зависимости от социальных сетей.

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