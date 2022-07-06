Бузова сообщила о примирении с близким человеком

О примирении с близким человеком певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она ответила на вопрос о конфликте с младшей сестрой Анной.

«В наших сердцах всегда жила, живет и будет жить любовь друг к другу. Мы родные сестры! И как бы кто не хотел нас рассорить, мы все равно ими остаемся. Мы можем по-разному мыслить, не соглашаться друг с другом, и это нормально! Женские споры... Они есть у всех!» — написала Бузова-старшая.

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