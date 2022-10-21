Ольга Бузова рассказала о ремонте в новой московской квартире

О ремонте в своей новой московской квартире, приобретенной больше двух лет назад, в интервью изданию Prozvezd рассказала телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова.

«Ремонт я доделала. Это сложно и дорого. Но я безумно собой горжусь. Потому что купить квартиру, если ты умеешь откладывать, — это одно. А вот сделать из нее уютное гнездышко – совсем другое. Это очень сложно! Пока я не думала о переезде. Мне нужно сейчас все довести до предела. Я — перфекционист», — поделилась звезда, уточнив, что оформляет квартиру для себя на всю жизнь и вкладывает в процесс много сил и любви, выверяя каждый сантиметр.

Исполнительница призналась, что пока не торопится с переездом в новые апартаменты. По ее словам, переселение она хочет организовать без спешки, когда у нее появится полная свободная неделя.

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