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Бузова рассказала о стоимости ремонта в своей квартире в Москве

Бузова рассказала о стоимости ремонта в своей квартире в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О стоимости ремонта в своей квартире в Москве рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая и певица Ольга Бузова в ответ на вопрос фолловера.

«Это больная тема! Это мой первый глобальный ремонт. И первая квартира, которую я покупала, чтобы жить там. Я хочу все самое лучшее, все самое-самое… По сумме вышло примерно столько же, столько стоила сама квартира два с половиной года назад», — рассказала Бузова.

Телеведущая призналась, что затянувшийся ремонт настолько ее вымотал, что больше она не хочет такого в своей жизни. Она добавила, что мечтает жить с семьей в загородном доме, завести там лабрадора и построить зимний сад.

«Я даже однажды уже присмотрела дом своей мечты, но началась пандемия коронавируса, поэтому приобрести его не смогла. Но дом будет! Уверена! И семья у меня будет!» — написала Бузова.

Ранее Бузова назвала месячную сумму затрат на походы в рестораны. Она заявила, что достаточно экономна, поэтому посещает такие заведения нечасто.

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