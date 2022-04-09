Бузова призналась в любви к сосискам в Шереметьево

Известная российская телеведущая, певица, актриса театра и кино Ольга Бузова в своем Telegram-канале призналась в любви к вареным сосискам, которые подают для клиентов в VIP-зале московского аэропорта Шереметьево.

«Ну это просто так вкусно», — говорит артистка, снимая крупным планом две лежащие на тарелке сосиски.