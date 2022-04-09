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Бузова призналась в любви к сосискам в Шереметьево

Бузова призналась в любви к сосискам в Шереметьево
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Известная российская телеведущая, певица, актриса театра и кино Ольга Бузова в своем Telegram-канале призналась в любви к вареным сосискам, которые подают для клиентов в VIP-зале московского аэропорта Шереметьево.

«Ну это просто так вкусно», — говорит артистка, снимая крупным планом две лежащие на тарелке сосиски.

Также на видео звезда заявила, что больше всего любит есть докторскую вареную колбасу, однако ее стремление к стройной и подтянутой фигуре не всегда позволяет ей съесть хоть кусочек любимого продукта.

Ранее Бузова поздравила россиян с Днем коньяка, который отмечается 1 апреля. На видео, выложенном в сеть, она обратилась к алкогольному напитку, назвав его господином, и поздравила его, сделав глоток из бумажного стаканчика.

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