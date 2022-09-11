Бузова раскрыла секрет стройности

«Чтобы быть в хорошей физической форме, мне приходится более тщательно следить за фигурой и питанием. Стоит немного расслабиться, и лишние сантиметры и килограммы возвращаются! Я этого не хочу», — подписала ролик певица.

Кроме того, в ответ на комментарий подписчика Бузова сообщила, что не ест сладкое. «Вы огромная молодец, так держать», «Оля, у тебя прекрасная фигура», «Вот это вдохновение и мотивация для тех, кто любит покушать», — восхитились артисткой фолловеры.

Ранее Бузову обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Это случилось после того, как исполнительница выложила снимок в купальнике.