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Бузова раскрыла секрет стройности

Бузова раскрыла секрет стройности
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Секрет стройности раскрыла певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка опубликовала видео с тренировки и рассказала, что занимается спортом каждый день.

«Чтобы быть в хорошей физической форме, мне приходится более тщательно следить за фигурой и питанием. Стоит немного расслабиться, и лишние сантиметры и килограммы возвращаются! Я этого не хочу», — подписала ролик певица.

Кроме того, в ответ на комментарий подписчика Бузова сообщила, что не ест сладкое. «Вы огромная молодец, так держать», «Оля, у тебя прекрасная фигура», «Вот это вдохновение и мотивация для тех, кто любит покушать», — восхитились артисткой фолловеры.

Ранее Бузову обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Это случилось после того, как исполнительница выложила снимок в купальнике.

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