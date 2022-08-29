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Фото Бузовой в купальнике оценили в сети

Ольга Бузова
Ольга Бузова
Фото: @buzova86

Пользователи сети оценили фото популярной певицы Ольги Бузовой. Снимком, на котором она изображена в купальнике, исполнительница поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова опубликовала фото из отеля в Сочи. На снимке артистка позирует на фоне моря в красном бикини, в руках она держит веер. «Прилетела по делам, и заодно денечек решила захватить на отдых. Люблю совмещать приятное с полезным», — подписала кадр певица.

Многих комментаторов восхитил пляжный образ Бузовой. «Шикарно выглядите, Ольга!», «Фигура просто огонь», — написали поклонники. В ответ на один из комментариев певица призналась, что поправилась и ее это огорчает.

Некоторые раскритиковали исполнительницу и обвинили ее в чрезмерной обработке фото. «Лицо детское получилось, смешно», «Всем фотошопам фотошоп», — написали фолловеры.

Ранее другой снимок Бузовой в купальнике вызвал неоднозначную реакцию в сети. Фолловеры исполнительницы заявили, что на снимке невооруженным глазом видна чрезмерная обработка.

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