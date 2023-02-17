Названы способы настроиться на быстрый заработок

Сложно заработать большие и быстрые деньги, пребывая в вялом и усталом состоянии, необходима притягивающая успех энергия, продолжила Котляр. Самым простым и доступным каждому источником энергии, по ее мнению, является ежедневный спорт. «Когда физическая активность становится привычной рутиной, энергия аккумулируется и раскручивается как маховик. Достигается высокий уровень энергии, другими словами — ресурсное состояние», — объяснила она.

По словам собеседницы «Мосленты», полезной привычкой является регулярный поиск новых идей для заработка. «Каждый день задавайте себе вопрос: как еще я могу заработать деньги? Осознанная постановка вопроса и обращение к себе дает время и пространство, по которым ответы обязательно придут. На любой четко сформулированный вопрос всегда появится достойный, ясный ответ», — заявила коуч.

Важное значение имеют новые знакомства, расширение связей, продолжила Котляр. «Нетворкинг помогает не стоять на месте, развиваться. Мы растем только через других людей. Новые люди могут приносить новые бизнес-идеи, новые проекты и коллаборации», — объяснила предприниматель.

Бизнес-коуч также посоветовала завести дневник самопрограммирования и прописывать в нем желаемую реальность — в частности, необходимую для хорошей жизни сумму дохода. По ее мнению, такой способ помогает яснее видеть цели и решительнее подбирать ключи к их достижению. В итоге цели, в том числе денежные, достигаются быстрее.